TikTok снова под ударом: штат Юта подает в суд на сервис, утверждая, что программа вредно влияет на детей

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Снова под ударом

После штата Монтана TikTok снова под ударом. В этот раз против платформы выступил штат Юта. Штат утверждает, что приложение не только вводит пользователей в заблуждение по поводу мер безопасности, но и привлекает детей к потенциально вредным привычкам в социальных сетях.

Хотя Юта не первый штат, прибегший к таким действиям – Арканзас и Индиана также подали подобные иски – это свидетельствует о неотложной национальной дискуссии. Поскольку Верховный суд США рассматривает законность государственного регулирования платформ социальных сетей, иск штата Юта может стать переломным моментом изменения общенациональной политики.

Иск в суд последовал после того, как Юта стала первым штатом США, принявшим законы, направленные на ограничение чрезмерного использования детьми и подростками социальных сетей, в частности TikTok. Эти законы, которые вступят в силу в следующем году, устанавливают цифровой комендантский час и требуют родительского согласия для несовершеннолетних, что делает Юту первопроходцем в этой сфере регулирования.

Хотя критики утверждают, что эти законы могут нарушать частную жизнь детей. Исследования, на которые ссылаются в иске, указывают, что дети, проводящие более трех часов в день в социальных сетях, могут столкнуться с двойным риском плохих последствий для психического здоровья. Учитывая эту тревожную статистику, генеральный прокурор штата Юта Шон Рейс утверждает, что алгоритм приложения служит "жестоким игровым автоматом", привлекающим молодые умы в ловушку.

В ответ TikTok утверждает, что уже ввел меры безопасности, в том числе 60-минутный лимит времени для пользователей моложе 18 лет. Однако иск в Юте требует большего – штрафов, наказаний и даже изменений в "деструктивном поведении" приложения. Поскольку дело развивается, следите за дальнейшими обновлениями.

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Источник: phonearena