Тим Кук: не желаете существовать в безопасной атмосфере App Store, приобретайте Android-устройства

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Тим Кук рекомендовал тем, кому не нравятся правила App Store, приобретать устройства из лагеря Android

iOS — это закрытая операционная система, которая предлагает целый ряд ограничений. Пользователи iPhone не свободны в той степени, которую предлагает Android. Одно из спорных ограничений с которым начали активно вести войну энтузиасты и разработчики — возможность загружать приложения исключительно из App Store. Некоторые из них даже отправились в суд с требованием позволить устанавливать софт из сторонних источников.

Но Apple стоит на своем и делает все, чтобы не допустить появления сторонних магазинов приложений. Главный аргумент в пользу ограничения на скачивание приложений только в App Store — безопасность и конфиденциальность. Концерн из Купертино уверяет, что они создали уютное и безопасное пространство, где во главу угла поставлена конфиденциальность и безопасность.

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Тем же, кто хочет иметь возможность загружать софт из сторонних маркетплейсов, стоит подумать о приобретении Android-устройства. Именно такой выход из ситуации видит глава Apple Тим Кук, который заявил об этом в своем выступлении на саммите DealBook в The New York Times. По его словам, у пользователей есть право выбора: выбрать безопасную и защищенную платформу или экосистему, где есть возможность установки софта из сторонних источников. «Если вы хотите нечестной загрузки, вы можете приобрести смартфон Android», — заявил Тим Кук.

Кук сравнил стороннюю загрузку софта с автопроизводителем, продающим автомобиль без подушек безопасности или ремня безопасности, заявив, что это «слишком рискованно». «Поэтому это не был бы iPhone, если бы он не предлагал максимальную безопасность и конфиденциальность», — резюмировал глава Apple.

Это не первый раз, когда Тим Кук демонстрирует то, что компания считает отсутствие сторонних магазинов для iOS‑приложений единственно правильным и верным решением. Он пытается донести мысль, что именно из-за строгой политики Apple, подразумевающей тщательную проверку и фильтрацию ПО в App Store, пользователи могут быть уверены в безопасности и защищенности софта, который они загружают из фирменного магазина компании. Разрешить пользователям выбор, где скачивать софт — из App Store или за его пределами — невозможно из соображений безопасности.

Хотя есть немало тех, кто уверен, что упирается Apple из-за того, что появление альтернативных магазинов приложений для iOS невыгодно ей, прежде всего, с точки зрения зарабатывания денег. Появление сторонних маркетплейсов грозит тем, что они отнимут у купертиновцев изрядную часть дохода. Когда у пользователей нет выбора, то Apple может быть уверена, что пользователи ее устройств никуда не денутся, они останутся в App Store, неся сюда свои деньги и позволяя компании неплохо зарабатывать.

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Источник: macrumos