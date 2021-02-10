Во благо пользователей: Тим Кук объяснил отсутствие альтернативных магазинов приложений для iOS

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Все ради конфиденциальности и безопасности

У App Store, в отличие от Google Play, не было и нет альтернативы. Концерн из Купертино не только не приветствует появление сторонних магазинов приложений, но и всячески препятствует этому. Apple всегда транслировала мысль, что пользователи должны загружать только безопасный софт, соответствующий установленным стандартам.

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По ее мнению, только App Store гарантирует безопасность утилит. Тут создано специальное подразделение цензоров, которые фильтруют приложения на предмет недопущения попадания в магазин софта с вредоносными скриптами. Многие недовольны такой политикой Apple и обвиняют ее в монопольном захвате рынка мобильных приложений для iOS. Тем более, что вредоносные программы все же проникают в App Store.

Регуляторные органы ряда стран предпринимают попытки изменить ситуацию и сделать так, чтобы сторонние магазины приложений и альтернативные способы оплаты появились на рынке. У Тима Кука решили выяснить, как он относится к подобным попыткам передела рынка мобильных приложений для iOS.

«Главный ориентир в App Store, — сохранение конфиденциальности и безопасности. Это два основных принципа, создавшие очень надежную среду, в которой встречаются потребители и разработчики. Потребители могут доверять разработчикам, и приложения быть такими, какими они себя называют. Разработчики получают огромную аудиторию для продажи своего ПО.

Это своего рода номер один в нашем списке. Все остальное - далекая секунда. Мы работаем над тем, чтобы пояснить свою политику, которая является ключевой для сохранения конфиденциальности и безопасности. Отсутствие сторонней загрузки и альтернативных способов — это заслон для непроверенных приложений, обходящие ограничения конфиденциальности, которые мы устанавливаем в App Store»

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Кук продолжил, что Apple «очень сосредоточена на обсуждении конфиденциальности и безопасности» App Store с регулирующими и законодательными органами.

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Источник: macrumors