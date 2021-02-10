TizenOS для смартфонов все, не выжила в эпоху Android

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Samsung завязала не только с выпуском смартфонов на TizenOS, но и закрыла магазин приложений

Samsung наконец-то прекратила поддержку платформы Tizen Store для своих телефонов Tizen. Еще полгода назад компания закрыла регистрацию и сделала магазин доступным только для существующих пользователей, и они могли получить доступ лишь к ранее загруженным приложениям. Следующий шаг — невозможность загружать и обновлять приложения всем пользователям. Официально магазин приложений Tizen Store закрыт с 31 декабря 2021 года.

Это означает, что устанавливать и обновлять софт не смогут все владельцы таких моделей как Samsung Z1, Z2, Z3 и Z4 во всех странах. Напомним, что последним мобильным устройством, работающим под управлением TizenOS стал Samsung Z4, который был выпущен в 2017 года. Постепенно разработчики утратили интерес к созданию программ на этой платформе и целесообразность существования Tizen Store отпала.

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Закрытие магазина означает, что владельцам «старичков» пришло время отказаться от них в пользу смартфонов на Android или iOS. Отказ от Tizen происходит и в сегменте носимой электроники. В прошлом году Samsung и Google объединились, чтобы создать новую Wear OS, которую уже предлагают смарт-часы серии Galaxy Watch 4. На данный момент TizenOS актуальна только для смарт-телевизоров компании, и она пока не заявляла о своих планах отказаться от нее.

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Источник: tizenhelp