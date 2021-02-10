Панели Flex Note, Flex S и Flex G: Samsung продолжает гнуть дисплеи для смартфонов и ноутбуков

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На CES 2022 показали дисплеи для смартфонов, которые можно складывать втрое, и складной экран для ноутбука

Во многом благодаря Samsung смартфоны обрели гибкие дисплеи. У компании уже есть собственная линейка складных мобильных устройств, которая является самой многочисленный среди всех производителей. Неудивительно, что Samsung лидер в нише складных устройств и намерена дальше наращивать свое превосходство на рынке гибких дисплеев.

Samsung приехала на CES 2022 и привезла с собой в Лас-Вегас три новых гибких панели, где Flex Note предназначена для ноутбуков, а Flex S и G найдут свое применение в смартфонах. Компания в будущем может представить 13-дюймовый лэптоп, где в развернутом состоянии дисплей трансформируется в решение диагональю 17 дюймов. Сценариев использования такого ноутбука может быть несколько. Например, нижняя часть экрана может отображать виртуальную клавиатуру или элементы для управления игровым процессом.

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Панель Flex S позволит создавать смартфоны с S-образной ли Z-образной конструкцией. Дисплей гнется в двух местах, разделяя экран на три части. Причем одна из них оказывается на внешней стороне, выполняя функцию дополнительного экрана, когда аппарат сложен.

Дисплей Flex G также складывается втрое, но так, что гибкая матрица прячется внутрь, что можно считать более практичным решением. Но в любом случае, весить такое устройство должно прилично из-за наличия двух шарниров и парочки аккумуляторов. Никаких сроков выхода подобных устройств не назвали. На данном этапе это только эксперимент и демо-версия будущих складных устройств. Samsung еще предстоит решить вопрос с надежностью и долговечностью, а также создать программное обеспечение для таких гаджетов.

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Источник: pcworld