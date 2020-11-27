В Сеть утекли технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip 3

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Пропустив второе поколение Galaxy Z Flip, Samsung готовы представить третью итерацию своей «раскладушки» уже в следующем году.

В этом году Samsung выпустил своего конкурента Motorola RAZR 2020, Galaxy Z Flip. Раскладушка оказалась весьма удачным продуктом, особенно на сравнении с решением от Motorola, из-за чего была выпущена вторая, прокаченная версия с приставкой 5G.

По слухам, корейский производитель пропустит Galaxy Z Flip 2. Во-первых, именно 5G-версия Galaxy Z Flip стала смартфоном второго поколения «раскладушки» от Samsung. А во-вторых, компания хочет сохранять определенную программу выхода своих устройств, и раз уж на следующий год назначен выход Galaxy Z Fold 3, то также стоит ждать и выхода Galaxy Z Flip 3.

Смартфон должен появиться следующим летом, но, как часто бывает с устройствами крупных производителей, некоторые из ключевых функций Galaxy Z Flip 3 уже просочились в Интернет.

По свежим слухам, Galaxy Z Flip 3 будет оснащен 6,9-дюймовым экраном с более узкими рамками и более аккуратным отверстием для фронтальной камеры. Сам дисплей будет поддерживать частоту обновления изображения 120 Гц. Напомним, что первый Galaxy Z Flip имеет 6,7-дюймовый экран с частотой 60 Гц. Также должен увеличиться размер внешнего экрана – с 2,2 до 3,3 дюймов.

Защищать экран смартфона будет новое ультратонкое стекло производства Samsung – решение гораздо более надежное, чем пластик в первом поколении.

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Увеличится и емкость аккумулятора – она составит 3900 мАч, в то время как первое поколение оснащено аккумулятором емкостью 3300 мАч.

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Источник: Gizmochina



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