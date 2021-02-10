Троица новинок серии Oppo Find X5 и одна из них складная

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Смена нейминга и второй смартфон с гибким дисплеем

Слухи о семействе Oppo Find X4 ходят достаточно давно, и инсайдеры уже успели слить в сеть характеристики базовой модели серии и ее Pro—версии. Сама компания ограничилась лишь заявлением, что среди моделей новой линейки будет та, что получит новейший 4-нанометровый флагманский чипсет Dimensity 9000. Сегодня известный сетевой информатор Digital Chat Station решил поделиться подробностями о новинках.

Первое на чем стоит акцентировать внимание — нейминг линейки. Компания из-за суеверных соображений пропустит четверку в нумерации, и новая серия будет именоваться Oppo Find X5. По данным информатора, в рамках линейки выйдут три модели, где компанию Oppo Find X5 и Oppo Find X5 Pro составит складной смартфон. Это будет второй после Oppo Find N аппарат со складной конструкцией, но в форм-факторе раскладушки.

Известно, что если базовая модель удостоится процессора от MediaTek, то Oppo Find X5 Pro предложит чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Новинки станут первыми смартфонами компании с процессором обработки изображений MariSilicon X собственной разработки.

Oppo Find X5 должен предложить AMOLED-панель диагональю 6,78 дюйма разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, до 12 Гб оперативки LPDDR5, флеш-память UFS 3.1 до 512 Гб, батарейку емкостью 5000 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой. Обещаны стереодинамики, селфи-модуль на 32 Мп, операционная система Android 12 и тройная тыльная камера 50 Мп + 50 Мп + 13 Мп с OIS.

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Источник: sparronews