Oppo Find X4 и Oppo Find X4 Pro: чего ждать

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Oppo Find X4 и Oppo Find X4 Pro будут флагманами с заявкой на достойные камеры

Недавно Qualcomm анонсировала новый флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1, установить который в свои флагманы посчитают делом чести большое количество производителей смартфонов. Выпустит свой топовый продукт с новым чипом на борту и Oppo, опубликовавшая соответствующий пост на своей странице в Twitter.

Предполагается, что им станет Oppo Find X4 Pro, анонс которого ждут в первом квартале следующего года. Что касается Oppo Find X4 то он может получить в качестве аппаратной платформы Dimensity 9000. По инсайдерской информации, смартфон удостоится AMOLED-дисплея диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2К. Это будет 10-битная LTPO-панель с адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц.

Поставляться Oppo Find X4 должен с 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, 256 Гб постоянной UFS 3.1, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 80 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп и в ее основе будет лежать датчик «кошачий глаз» Sony IMX709, который не так давно дебютировал в Oppo Reno7. На тыльной стороне должны установить трио модулей 50 Мп (Sony IMX766, OIS) + 50 Мп (сверхширик, Sony IMX766) + 13 Мп (телеобъектив, Samsung S5K3M5, OIS, 2-кратный оптический зум).

Ожидается, что Oppo Find X4 будет заключен в корпус из стекла Gorilla Glass Victus, предложит дисплейный сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, парочку стереодинамиков, ИК-порт и операционную систему Android 12. На уровне предположений говорят о том, что смартфон будет доступен в двух модификациях с 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $785 и $863 соответственно.

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Источник: gizmochina