Троттлинг и повышенный нагрев в ресурсоемких играх сопровождают смартфон с Snapdragon 8 Gen 1

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Android-флагманы с топовым чипом от Qualcomm будут подвержены повышенному влиянию нагрева

Snapdragon 8 Gen 1 рискует стать одним из неоднозначных чипов Qualcomm. С одной стороны никто не сомневается в том, что это будет один из самых производительных процессоров на рынке, который может обойти конкурентов по чистой производительности. С другой — от системы на чипе ждем высокое тепловыделение, которое уже нашло свое подтверждение по результатам первых тестов Moto Edge X30.

Один из блогеров успел заполучить этот смартфон и взялся за проверку его поведения в игровых сессиях. Для теста была выбрана игра Genshin Impact и смартфон гоняли на максимуме в течение 10 минут. Продолжительность игровой сессии незначительная, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы выявить проблемы в Snapdragon 8 Gen 1.

Первые пару минут Moto Edge X30 уверенно держал 60 кадров в секунду. Но уже через две минуты частота упала до 43fps. Первую половину теста смартфон в среднем выдавал 53fps, потребляя 8,7 Вт. По прошествии пяти минут игры средний показатель опустился до 48fps и нередко он «проваливался» ниже отметки в 40 кадров в секунду. При этом потребляемая мощность снизилась до 6,3 Вт. Во время самых пиковых нагрузок Moto Edge X30 разогревается до 46ºС.

Что ж, похоже, по части нагрева Snapdragon 8 Gen 1, мягко говоря, не подарок. Быстройдействие в игровых задачах далеко от оптимального. Игры на этом чипе идут, но троттлинг-тесты будут выдавать не лучшие результаты. Судя по всему, флагманы с Snapdragon 8 Gen 1 не застрахованы от лагов, микрофризов и тупеющего тача. Решить проблему поможет система охлаждения и ее эффективность будет оцениваться по тому, как будет себя вести смартфон в длительных игровых сессиях.

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Источник: youtube