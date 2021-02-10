В 2025 году iPhone 17 и iPhone SE получат модем Apple – Мин-Чи Куо

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Apple уменьшает зависимость от Qualcomm﻿

Начиная с 2025 года, Apple планирует использовать в iPhone модем собственного производства – об этом рассказал аналитик Мин-Чи Куо. В соответствии с текущей нумерации в то время должен выйти iPhone 17.



Ранее эксперт сказал, что первым устройством Apple со специально разработанным модемом 5G станет iPhone SE четвертого поколения. В июле сообщалось, что производство нового Apple iPhone SE отложено до 2025 года, поэтому пока информация сходится.



Сообщается, что Apple планировала создание собственного модема уже более пяти лет. В 2019 году компания приобрела большую часть бизнеса мобильных модемов Intel. Переход на модем Apple может начаться с моделей iPhone SE и iPhone 17, если удастся успешно завершить разработку.



Непонятно, какие преимущества модема 5G от Apple будет иметь для потребителей, но это уменьшит зависимость Apple от Qualcomm. В 2017 году Apple подала иск на $1 млрд на Qualcomm из-за якобы антиконкурентной практики. Компании урегулировали иск в 2019 году.

Источник: MacRumors