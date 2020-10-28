У Google Pixel 5 снова проблемы

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Владельцы Google Pixel 5 продолжают находить косяки в смартфоне

После выхода очередного Pixel-фона в сети практически сразу появляются жалобы на новинки. Это уже стало не лучшей традицией для устройств Google. Не избежал этой участи и Google Pixel 5, который постепенно начинает обрастать проблемами. Неделю назад начали появляться жалобы на плохую сборку корпуса, которые привели к образованию зазоров, а теперь пользователи начали жаловаться на неработающий модуль NFC и появление симптомов «бессонницы».

Так, целый ряд пользователей столкнулись с тем, что не могут оформить покупку при помощи Google Pay. Платежная система выдает ошибку и решить проблему позволяет перезагрузка или перепривязка карты, а некоторым пришлось сбросить смартфон до заводских настроек. Хотя есть и те, кто не смог «вылечить» мобильник даже посредством таких манипуляций.

А некоторые обнаружили странный баг, который проявляется в том, что при установке Google Pixel 5 на подзарядку на фирменную док-станцию он впадает в «бессонницу» и затем через некоторое время неожиданно загорается на максимальной яркости. И такое поведение смартфона наблюдается даже тогда, когда активирована опция «отключение дисплея в темноте».

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Сервисная служба Google знает о существовании проблемы и рекомендует пользователям выполнить сброс настроек приложения Pixel Stand или попросту принудительно перезагрузить смартфон. Но не во всех случаях такие действия возымели положительный результат. Ряд экспертов предположили, что проблема в некорректной работе датчика приближения, который расположили под поверхностью экрана.

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Источник: androidpolice, 9to5google