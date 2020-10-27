Google пообещал полностью отказаться от пластика в упаковках до 2025 года
Корпорация Google напомнила Apple, как нужно бороться с загрязнением окружающей среды.
После презентации Apple в этом году люди с большим интересом обсуждали не столько смартфоны, сколько решение Apple убрать зарядное устройство из комплекта поставки iPhone 12. Многие считают данное решение необоснованным и надуманным
Так или иначе, мы знаем влияние американской компании на других производителей и понимаем, что в скором времени все начнут отказываться от «богатых» комплектов поставки. Google, в свою очередь, решили не обращать внимание на маркетинг и заявили о готовности к 2025 году полностью убрать любой пластик из всех коробок своей готовящейся продукции.
Продукция Google
Google заявили, что компания хочет делать упаковку 100% перерабатываемой и также не использовать пластик. Многие смартфоны Google уже упаковываются в картонные коробки с картонными или бумажными листами внутри. Однако внутри можно найти еще много пластика, в том числе защитную пленку, плотно обернутую вокруг смартфона.
Помимо упаковки, Google также переходит на использование 50% переработанных или возобновляемых материалов при изготовлении своей продукции. У этой процедуры также крайний срок – 2025 год.
В этом году новые смартфоны линейки Pixel и продукты линейки Nest могут похвастаться тем, что в их конструкции используются переработанные материалы, начиная со 100% перерабатываемого алюминиевого задника Pixel 5 и заканчивая на 70% переработанным пластиковым корпусом Nest Audio.
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Колонка Nest Audio
Источник: Google Blog
https://andro-news.com/news/trete-pokolenie-airpods-budet-imet-takoy-zhe-dizayn-kak-u-airpod.html Третье поколение AirPods будет иметь такой же дизайн, как у AirPods Pro(в Адм. панель)
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