Google пообещал полностью отказаться от пластика в упаковках до 2025 года

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Корпорация Google напомнила Apple, как нужно бороться с загрязнением окружающей среды.

После презентации Apple в этом году люди с большим интересом обсуждали не столько смартфоны, сколько решение Apple убрать зарядное устройство из комплекта поставки iPhone 12. Многие считают данное решение необоснованным и надуманным

Так или иначе, мы знаем влияние американской компании на других производителей и понимаем, что в скором времени все начнут отказываться от «богатых» комплектов поставки. Google, в свою очередь, решили не обращать внимание на маркетинг и заявили о готовности к 2025 году полностью убрать любой пластик из всех коробок своей готовящейся продукции.

Продукция Google﻿

Google заявили, что компания хочет делать упаковку 100% перерабатываемой и также не использовать пластик. Многие смартфоны Google уже упаковываются в картонные коробки с картонными или бумажными листами внутри. Однако внутри можно найти еще много пластика, в том числе защитную пленку, плотно обернутую вокруг смартфона.

Помимо упаковки, Google также переходит на использование 50% переработанных или возобновляемых материалов при изготовлении своей продукции. У этой процедуры также крайний срок – 2025 год.

В этом году новые смартфоны линейки Pixel и продукты линейки Nest могут похвастаться тем, что в их конструкции используются переработанные материалы, начиная со 100% перерабатываемого алюминиевого задника Pixel 5 и заканчивая на 70% переработанным пластиковым корпусом Nest Audio.

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Колонка Nest Audio﻿

Источник: Google Blog



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