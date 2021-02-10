У iPhone SE 2022 нашлось еще одно важное преимущество над iPhone 2020

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По части автономности работы iPhone SE 2022 должен быть лучше предшественника благодаря батарее большей емкости

На своей первой презентации в 2022 году, которая прошла 8 марта, Apple представила iPhone SE 2022. Новинка не получила никаких внешних отличий от предшественника, компания продолжает эксплуатировать старый дизайн. Ожидалось, что и аккумулятор остался прежним, ведь говорить об увеличении внутреннего пространства не приходилось. Но в iPhone SE 2022 компания сумела преподнести сюрприз.

Энтузиасты PBKreviews заполучили новенький iPhone SE 2022 и успели его разобрать, чтобы рассмотреть как там все устроено внутри. Они сумели добраться до аккумулятора и обнаружили, что емкость источника питания составила 2018 мАч. И это почти на 10% больше, чем предлагает iPhone SE 2020. Напомним, что предшественнику досталась батарейка на 1821 мАч, та же, что была и в «восьмерке». В теории чуть увеличенный объем аккумулятора должен дать дополнительных 2 часа работы на одном заряде.

При этом инженеры изменили разъем батареи, что в итоге не позволит «вживить» аккумулятор от iPhone SE 2022 в iPhone SE 2020 или наоборот. Нельзя установить и экран от старой модели. Система получила алгоритм, позволяющий распознать установку «старого» дисплея, и она блокирует работу тача.

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Источник: youtube