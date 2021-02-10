В перегреве iPhone 15 Pro виновата Apple, а не TSMC – Мин-Чи Куо

99

iPhone 15 Pro стал «ГОРЯЧЕЙ ШТУЧКОЙ» из-за конструкции корпуса

Вчера мы писали о перегреве Apple iPhone 15 Pro и Pro Max. По некоторым данным, iPhone 15 Pro может нагреться настолько, что даже вызывает незначительные ожоги. Некоторые владельцы сообщили, что когда телефон начинает греться, они не могут пользоваться им без чехла. Предварительно считалось, что всему виной новый чип A17 Pro, изготовленный TSMC, но Мин-Чи Куо говорит, что производитель процессоров здесь ни при чем.



По словам аналитика, некоторые дизайнерские решения Apple, направленные на облегчение телефона, имели негативные последствия и привели к перегреву. Очевидно, что iPhone 15 Pro имеет меньшую площадь рассеяния тепла, а титановая рамка снизила тепловую эффективность корпуса.



Куо считает, что Apple попытается решить эту проблему с помощью обновлений программного обеспечения, но она не исчезнет полностью. Для существенных улучшений Apple придется снизить производительность A17 Pro почти до уровня A16 Bionic. Аналитик говорит, что если Apple не справится с проблемой должным образом, это может снизить спрос на модели iPhone 15 Pro.

Источник: Phone Arena