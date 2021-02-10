У Realme GT Master Edition есть дата анонса

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Realme GT Master Edition представят на следующей неделе

После нескольких недель слухов и утечек Realme наконец-то раскрыла дату анонса realme GT Master Edition. Смартфон должен выйти в двух версиях и вчера в сеть слили слайды презентации с характеристиками одной из новинок. Сегодня компания объявила, что все готово, чтобы представить Realme GT Master Edition и сама премьера пройдет 21 июля.

Ожидается, что покажут Realme GT Master Edition и, возможно, GT Master Explorer Edition. Первая из версий должна предложить 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, наэкранный сканер отпечатков пальцев и аппаратную платформу Snapdragon 870.

Смартфону приписывают аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки, до 12 Гб оперативной памяти, до 512 Гб постоянной, фронтальную камеру на 32-мегапикселя и тройную тыльную камеру 50 Мп (Sony IMX766) + 16 Мп + 2 Мп.

В другом исполнении Realme GT Master Edition удостоится AMOLED-дисплея диагональю 6,43 дюйма с частотой обновления 120 Гц, чипсета Snapdragon 778G, до 12 Гб оперативки и флеш-накопителя до 256 Гб. Емкость батарейки должна составить 4300 мАч и также реализуют технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Селфи-камера должна быть на 32 Мп и набор датчиков в основной камере должен включать сенсоры на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Что из этого в итоге окажется правдой и сколько компания запросит за Realme GT Master Edition узнаем через неделю.

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Источник: gizmochina