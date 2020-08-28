У Realme X7 Pro есть проблема: он дороже Redmi K30 Ultra?

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За Realme X7 Pro могут запросить больше, чем за Redmi K30 Ultra. Стоит ли переплата того?

Realme собственноручно разрушила стройность и логичность модельного ряда смартфонов. За Realme X3 последует Realme X7. А где модели с 4 по 6? Скорее всего, об этом мы можем так и не узнать. Но так ли это будет важно на фоне тех характеристик и цены, которые запросят за серию Realme X7? Тем более, что предварительные выводы мы можем сделать уже сегодня, ведь спецификации и прайс известны. Правда, только в отношении Realme X7 Pro.

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Инсайдеры выложили в сеть фото с ценником на новинку. Если он достоверный, то в Китае за версию с 6/128 Гб памяти намерены запросить 2299 юаней или $335. Информация на самом ценнике подтверждает, что Realme X7 Pro обладает 120-герцовым дисплеем, быстрой 65-ваттной зарядкой, чипсетом Dimensity 1000+, селфи-камерой на 32-мегапикселя и четырьмя датчиками сзади, где главный разрешением 64 Мп.

Уже известно, что Realme X7 Pro оснастили 6,43 или 6,55-дюймовым экраном разрешением FullHD+, 6/8 Гб оперативки, флеш-памятью на 128/256 Гб, аккумуляторной батареей емкостью 4200 мАч и помимо 64 Мп сенсора основная камера получит датчики на 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Весит смартфон 184 грамма.

Конкурировать Realme X7 Pro предстоит с Redmi K30 Ultra, где последний проигрывает по мощности зарядки и фронтальной камере. А еще новинка Realme может быть компактнее соперника и предложит новый датчик Sony IMX682. Но и ценник у нее повыше. Так, за Redmi K30 Ultra с 6/128 Гб памяти в Китае просят $288. Тут уже пользователям предстоит решить, стоит ли переплачивать почти $50 за продукт Realme.

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Источник: gizchina