У Samsung Galaxy S20 FE выявлена первая проблема

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Владельцы Samsung Galaxy S20 FE сообщают о проблемах с тачем

Когда Samsung представила Galaxy S20 FE, многие профильные ресурсы и эксперты высоко оценили новинку. Компания cмогла предложить что-то действительно сбалансированное по характеристикам во флагманском сегменте и ей пророчат достаточно радужные перспективы по продажам на глобальном рынке. Но смартфон не безупречен и уже на первых порах что-то пошло не так. Но что именно?

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Уже несколько первых покупателей Samsung Galaxy S20 FE жалуются на проблемы с дисплеем. В частности, по каким-то причинам он перестает отвечать на запросы, либо ошибочно считывает ввод, а также наблюдается рваная анимация прокрутки. Чувствительность сенсора не стабильна, но нужно время, чтобы понять, что с ним что-то не так. Ведь его подвисание легко принять за собственные огрехи с касаниями. В некоторых случаях пользователям приходилось уходить в принудительную перезагрузку, чтобы решить проблемы с экраном.

На данный момент сложно сказать, насколько проблема распространенная. Но количество негативных отзывов постоянно растет и есть те, кто уже успел даже заменить проблемное устройство. Правда, и во вновь полученных аппаратах не все гладко с работой тача. Похоже, в попытке сэкономить Samsung пошла на установку в Galaxy S20 FE более дешевых и некачественных тач-скринов.

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Источник: sammobile