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У Xiaomi будет еще один смартфон с Snapdragon 870

06.09.2021 1156 0

Кто бы что ни говорил, а 2021 год выглядит не самым удачным в истории Qualcomm. Она не только уступила лидерство MediaTek, но и выпустила экстремально горячие Snapdragon 888/888+, добавив производителям головной боли, как остудить их, чтобы не в ущерб производительности. Всесторонне доведенными до ума чипами они не вышли и на их фоне выигрышно смотрится Snapdragon 870.

 

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Этот чип показал себя с лучшей стороны в плане мощности и к нему нет больших претензий по части перегрева. Snapdragon 870 пришелся по нраву Xiaomi и она готовит очередной смартфон с ним на борту. Об этом широкой аудитории поведал известный сетевой информатор Digital Chat Station, который уже не раз был замечен за сливом достоверной информации.

 

У Xiaomi будет еще один смартфон с Snapdragon 870 – фото 1

 

Источник утверждает, что новинка находится на стадии тестирования и помимо чипа Snapdragon 870 получит OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Предложит аппарат и многомодульную основную камеру с главным датчиком на 50-мегапикселей.

 

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Что это за смартфон и с каким неймингом он дебютирует, не сообщается. Но велика вероятность, что он может стать частью серии Redmi K40 и ему дадут имя Redmi K40s. Не стоит списывать со счетов и марку POCO, которая вполне может обзавестись еще одним устройством с Snapdragon 870. А также не забываем о планах компании выпустить Xiaomi Mi 11T, который также может предложить этот чипсет.

 

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Источник: 91mobiles

Xiaomi Snapdragon 870
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.09.2021

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У Xiaomi будет еще один смартфон с Snapdragon 870