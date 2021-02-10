У Xiaomi будет еще один смартфон с Snapdragon 870

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Кто бы что ни говорил, а 2021 год выглядит не самым удачным в истории Qualcomm. Она не только уступила лидерство MediaTek, но и выпустила экстремально горячие Snapdragon 888/888+, добавив производителям головной боли, как остудить их, чтобы не в ущерб производительности. Всесторонне доведенными до ума чипами они не вышли и на их фоне выигрышно смотрится Snapdragon 870.

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Этот чип показал себя с лучшей стороны в плане мощности и к нему нет больших претензий по части перегрева. Snapdragon 870 пришелся по нраву Xiaomi и она готовит очередной смартфон с ним на борту. Об этом широкой аудитории поведал известный сетевой информатор Digital Chat Station, который уже не раз был замечен за сливом достоверной информации.

Источник утверждает, что новинка находится на стадии тестирования и помимо чипа Snapdragon 870 получит OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Предложит аппарат и многомодульную основную камеру с главным датчиком на 50-мегапикселей.

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Что это за смартфон и с каким неймингом он дебютирует, не сообщается. Но велика вероятность, что он может стать частью серии Redmi K40 и ему дадут имя Redmi K40s. Не стоит списывать со счетов и марку POCO, которая вполне может обзавестись еще одним устройством с Snapdragon 870. А также не забываем о планах компании выпустить Xiaomi Mi 11T, который также может предложить этот чипсет.

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Источник: 91mobiles