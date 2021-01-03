У Xiaomi Mi 11 обнаружились проблемы с перегревом

2118

Результаты тестов демонстрируют мощь Xiaomi Mi 11, но есть вопросы к нагреву

2021 год — год больших надежд для Xiaomi. Именно она стала главным выгодоприобретателем от падения Huawei, ее продажи стремительно влетели в прошлом году, позволив ей войти в тройку крупнейших производителей смартфонов. Теперь стоит задача закрепиться на занятой позиции и продолжить наращивать свое присутствие.

Читать также: Результаты первой волны продажи Xiaomi Mi 11: зарядок много не бывает?

В рамках этой стратегии компания поспешила первой выкатить смартфон с Snapdragon 888 на борту — Xiaomi Mi 11. Она даже не стала ждать 2021 года и представила флагман за пару дней до конца 2020 года. Смартфон уже поступил в продажу в Китае и Xiaomi радостно рапортует, как хорошо идут продажи и за 5 минут было продано 350 тысяч Xiaomi Mi 11. Но, возможно, компания поспешила с выпуском флагмана и может эпично облажаться с ним.

Первые отзывы о Snapdragon 888 в Xiaomi Mi 11 заставляют вспомнить историю с Snapdragon 810, который страдал от перегрева и 2015 год по вине Qualcomm вошел в историю смартфоностроения, как год «горячих флагманов». Склонность к перегреву замечена за Xiaomi Mi 11 и даже хваленая трехуровневая система охлаждения, похоже, не всегда справляется эффективно с проблемой.

Вполне предсказуемо, что первые владельцы Xiaomi Mi 11 принялись проверять мощь новинки, прогоняя ее в различных бенчмарках и играх. И баллы в синтетических тестах выглядят многообещающими и указывают на то, что по производительности Snapdragon 888 до уровня Apple A14 Bionic не дотягивает, но A13 Bionic обходит уверенно.

Прирост мощности, безусловно, хорошо, но, увы, не тогда, когда это происходит в ущерб энергоэффективности. Так, во время прогонки Xiaomi Mi 11 в AnTuTu ряд энтузиастов обратили внимание на резкое повышение температуры во время теста — на 12ºС. Это происходит на фоне жора батарейки и после теста потеря заряда составила 4%. Если увеличенный расход энергии предсказуемая реакция смартфона на синтетический тест, то вот нагрев устройства — симптом неприятный и тревожный. Как правило, во время прогонки современных смартфонов через синтетический тест отмечается повышение температуры на 4-5ºС. Тогда как в случае с Xiaomi Mi 11 этот показатель превышен почти втрое.

В одноядерном тесте Тест SPECint суперядро Cortex-X1 демонстрирует прирост производительности на 26% в сравнении с Cortex-A77 в Snapdragon 865. Но за рост мощности приходиться расплачиваться повышенным энергопотребением до 3,35 Вт (+65%) против 2,03 Вт в Snapdragon 865. Для сравнения у Exynos 990 этот показатель составляет 3,8 Вт.

Прогонка прочих ядер в этом же тесте показала увеличение мощности на 7% в сравнении с Snapdragon 865, но и потребление энергии увеличилось до 1,88 Вт против 1,5 Вт у предшественника.

Читать также: Предполагаемый Redmi K40 на рендере

Негативная сторона увеличения потребления энергии — троттлинг. Но это вовсе не означает, что в обычных условиях так и произойдет. Например, во время игры в PUBG: Mobile смартфон Xiaomi Mi 11 выдавал стабильные 60fps, потребляя ток от 0,8 до 1 А. После получаса игры батарейка потеряла 11%, и общая потребляемая мощность составила 3,2-4 Вт и это на уровне Snapdragon 865.

Но в случае с игрой Genshin Impact результат оказался печальным. Всего через 10 минут игры Xiaomi Mi 11 раскалился до 50ºС и из-за троттлинга была отмечена просадка до 30fps. Сразу оговоримся, что показатели могут отличаться у разных устройств. Также есть вероятность, что проблема в прошивке и впоследствии компания поправит недочеты в софте. Не исключено также, что есть претензии к эффективности работы системы охлаждения.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: notebookcheck