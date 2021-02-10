Как обыграли место хранения стилуса для Samsung Galaxy Z Fold 3

131

В сеть слили изображения чехла для Samsung Galaxy Z Fold 3 с отсеком для стилуса

Помните революцию, которую принесли с собой слова Стива Джобса, что у нас есть десять замечательных стилусов и посредники нам ни к чему? Великий Джобс уверенно «топил» за сенсорное управление и считал, что электронное перо не нужно. Samsung со своей линейкой Galaxy Note вот уже несколько лет спорит с этим утверждением. Она уверена, что есть те, кому этот инструмент еще нужен и поддержка S Pen в складном Galaxy Z Fold 3 этому еще одно подтверждение.

Читать также: Складные Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 предложат фичу, которой нет у ряда обычных флагманов

﻿

Правда, в отличие от устройств серии Galaxy Note, новинка не получит специальный слот для стилуса. Вместо этого создали специальный чехол, который позволит не только облачить Galaxy Z Fold 3 в защитное одеяние, но и предложит отсек для электронного пера. На правах эксклюзивности издание 91mobiles слило в сеть изображение чехла, который создан по типу блокнота или книжки, а на тыльной стороне имеется отделение для S Pen.

Известно, что Samsung Galaxy Z Fold 3 будет построен на базе Snapdragon 888, предложит до 16 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, операционную систему Android 11 с оболочкой One UI, две селфи-камеры на 16 Мп и 10 Мп, а также тройную тыльную камеру с датчиками по 12-мегапикселей каждый. Емкость аккумулятора должна составить 4500 мАч и мощность быстрой зарядки будет минимум 25 Вт.

Читать также: Представлен Samsung Galaxy M21 (2021): с Android 11 и дешевле предшественника

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: 91mobiles