Бюджетник Samsung Galaxy A02s появился в GeekBench

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Новый бюджетный смартфон от Samsung Galaxy A02s появился на сайте GeekBench, показав свои внутренности.

Недавно мы рассказывали о готовящихся новинках от Samsung Galaxy A02 и Galaxy M02. Смартфоны уже получили сертификат Bluetooth, а M02 был замечен на GeekBench, где были указаны некоторые из его основных характеристик.

Теперь на GeekBench появилось и другое новое устройство Samsung под названием Galaxy A02s. Этот смартфон может быть более «прокаченным» вариантом стандартного Galaxy A02. Новый смартфон имеет кодовый номер SM-A025G, в то время как обычный Galaxy A02 был замечен на Bluetooth SIG с номером модели SM-A025F.

Страница Samsung Galaxy A02s на GeekBench показывает, что в смартфоне будет установлено 3 Гб оперативной памяти. Кроме того, устройство будет работать на Android 10 из коробки.

Далее в списке GeekBench упоминается материнская плата Galaxy A02s как «QC_Reference_Phone». Это говорит о том, что данное устройство все еще находится в разработке. Тем не менее, в исходных кодах указано, что смартфон работает на свежем чипсете от Qualcomm Snapdragon 450 с графикой Adreno 506.

Кроме вышеперечисленных параметров, о грядущем Galaxy A02s больше ничего неизвестно. Выход нового смартфона, возможно, состоится до конца года, но на самых его дальних задворках: анонс намечен на начало декабря, а выпуск – на конец декабря, начало января 2021.

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Источник: Appdated



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