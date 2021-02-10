Умная зарядка или как MIUI 13 продлевает срок службы аккумулятора

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Оптимизация зарядки аккумулятора изучает и учитывает привычный режим зарядки при помощи искусственного интеллекта

MIUI 12 нещадно критиковали и ее впору назвать одной из худших оболочек прошлого года. Компания попыталась снизить градус негатива, выпустив MIUI 12.5 Enhanced Edition и отложила выход MIUI 13, чтобы свести до минимума ошибки и баги. 28 декабря состоялась премьера MIUI 13, где в основу угла поставили плавность и повышение стабильности.

Удалось или нет, сможем судить по отзывам реальных пользователей. В Китае новая версия фирменной прошивки уже пришла на ряд смартфонов, и пользователи начали знакомство с ней. Каких-то критических багов замечено не было и многие отмечают, что в плане стабильности есть прогресс. Один из обзорщиков так охарактеризовал MIUI 13: «плавность и стабильность на нормальном уровне, но не высший класс». Целый ряд пользователей предлагают Xiaomi продолжать работать в направлении оптимизации, чтобы помочь восстановить свою репутацию.

Одним из направлений, где разработчики поработали над оптимизацией в MIUI 13 стала система зарядки. Ни для кого не секрет, что быстрая зарядка способна увеличить износ аккумулятора. Чтобы уменьшить риск деградации и увеличить срок службы батареи создатели новой оболочки решили прибегнуть к помощи интеллектуального способа зарядки или функции оптимизированной зарядки АКБ. Искусственный разум умеет анализировать, когда человек обычно заряжает смартфон.

Например, если у пользователя вошло в привычку ставить гаджет на «дозаправку» ночью, то он не станет форсировать зарядку с первых минут. Аккумулятор будет заряжаться равномерно малым током, чтобы достичь отметки в 100% к моменту пробуждения и избежать «перезаряда» источника питания. По факту имеем дело в MIUI 13 со специальным алгоритмом, умеющим подстраивать скорость зарядки исходя из ежедневных привычек пользователя.

Xiaomi считает, что управление напряжением, зарядным током и нагревом — это ключ к быстрой, безопасной зарядки и поддержанию батареи в оптимальном состоянии.

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