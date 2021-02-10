MIUI 13 Global: список устройств, которые первым получат

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На первый квартал намечено обновление до MIUI 13 девятнадцати устройств

Вчера Xiaomi устроила не только презентацию новых смартфонов, но и представила MIUI 13. Первыми смартфонами с ней на борту стали Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X, продажи которых стартуют 31 декабря. В январе обновятся флагманы серии Xiaomi Mi 11, а все прочие ее получат позже.

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Вчера компания предпочла не озвучивать график прихода глобальной стабильной версии MIUI 13 на устройства компании, но сегодня на своем официальном форуме она опубликовала информацию, когда она планирует обновить до новой версии прошивки ряд гаджетов.

Начиная с первого квартала 2022 года MIUI 13 Global Stable получат Xiaomi Mi 11/Mi 11 Ultra/Mi 11X/Mi 11X Pro/Mi 11i/Mi 11 Lite/ Mi 11 Lite 5G/Mi 11 Lite NE/Mi 11 Lite 5G NE, Xiaomi Mi 11T/Mi 11T Pro, Xiaomi Pad 5, Redmi 10/10 Prime, Redmi Note 8 2021, Redmi Note 10/Note 10 Pro/Note 10 Pro Max/Note 10 JE. Это устройства, которые попали в первую волну, а все прочие компания планирует обновить позже. При этом Xiaomi оставляет за собой право изменить список гаджетов, которые получат MIUI 13.

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С приходом новой версии фирменной оболочки пользователи должны увидеть улучшение быстродействия, повышение эффективности работы системы с оперативной и постоянной памятью, смогут расширить виртуально объем ОЗУ и работать с новыми виджетами.

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Источник: mi.com