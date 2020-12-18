Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Мощь Android-флагманов — Snapdragon 888: результаты тестов производительности

Мощь Android-флагманов — Snapdragon 888: результаты тестов производительности

18.12.2020 334 0

Замерили производительность Snapdragon 888

Мощный чип! 5-нанометровая технология! Snapdragon 888. Эта платформа создана, чтобы рвать и метать. А еще этот чипсет создан на удачу. В этом году Qualcomm решила как-то выделиться в нейминге новой платформы, и цифра 8 в восточной культуре означает успех, а сочетание трех восьмерок и вовсе обещает нечто этакое.

 

Мощь Android-флагманов — Snapdragon 888: результаты тестов производительности – фото 1

 

Естественно, что новинка круче Snapdragon 865 во всех аспектах, но насколько процентов новинка добавила по производительности на фоне предшественника, особо озвучивать не стали. Было лишь сказано, что графика в Snapdragon 888 стала на 30% производительнее и это заметный скачок за всю историю компании. Звучит неплохо, не находите?

 

Читать также: 4 года обновлений для Android-смартфонов. Спасибо Google и Qualcomm﻿

 

Никто не сомневается, что Snapdragon 888 даст выигрыш по производительности. До реальных тестов производительности еще месяц-полтора, но нет причин сомневаться, что по мощности новый чип Qualcomm будет вне конкуренции в лагере Android. Но все же уже сейчас хочется знать на что способен Snapdragon 888. Для затравки чипмейкер предоставил изданию Androidauthority результаты собственных тестов в различных тестах.

 

Прогоняли эталонный чип на прототипе, который обладал 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, постоянной 512 Гб, дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением 2340х1080 точек. Напомним, что Snapdragon 888 создан по 5-нанометровой технологии, обладает тремя кластерами ядер по схеме 1хCortex-X1 с частотой 2,84 ГГц, 3хCortex-A78 с частотой 2,42 ГГц и 4хCortex-A55 с пиковой частотой 1,8 ГГц.

 

По итогам забега в AnTuTu чип набрал 735 439 «попугаев», а в Geekbench в одноядерном тесте он выдал 1135 баллов и в многоядерном – 3794. Больше результатов в синтетических тестах вы найдете в таблице ниже.

 

Мощь Android-флагманов — Snapdragon 888: результаты тестов производительности – фото 2

 

Итоги тестов дают понимание, что прирост производительности Snapdragon 888 на фоне Snapdragon 865 составил 25%. С оглядкой на итоги прогонки процессора в GFX Bench можно говорить о том, что заявленное увеличение графической производительности на 35% имеют под собой все основания. Но обойти Apple A14 Bionic новой платформе от Qualcomm все же не удалось. По предварительным данным «яблочный» чип всего на 7% производительнее в многоядерном тесте. Но ему нет равных по части мощности одного ядра — отрыв от Snapdragon 888 внушительные 41%.

 

Читать также: Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 5G — мощный чип для лучших флагманов 2021 года﻿

 

Ждем появления первых смартфонов на Snapdragon 888 в первом квартале следующего года, чтобы погонять их и проверить на предмет производительности. Но в этой истории с приростом мощности расстраивает одно — чип дорогой и рост стоимости флагманов неизбежен.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

 

Источник: androidauthority

Snapdragon 888
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.12.2020

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Мощь Android-флагманов — Snapdragon 888: результаты тестов производительности