Мощь Android-флагманов — Snapdragon 888: результаты тестов производительности

334

Замерили производительность Snapdragon 888

Мощный чип! 5-нанометровая технология! Snapdragon 888. Эта платформа создана, чтобы рвать и метать. А еще этот чипсет создан на удачу. В этом году Qualcomm решила как-то выделиться в нейминге новой платформы, и цифра 8 в восточной культуре означает успех, а сочетание трех восьмерок и вовсе обещает нечто этакое.

Естественно, что новинка круче Snapdragon 865 во всех аспектах, но насколько процентов новинка добавила по производительности на фоне предшественника, особо озвучивать не стали. Было лишь сказано, что графика в Snapdragon 888 стала на 30% производительнее и это заметный скачок за всю историю компании. Звучит неплохо, не находите?

Читать также: 4 года обновлений для Android-смартфонов. Спасибо Google и Qualcomm﻿

Никто не сомневается, что Snapdragon 888 даст выигрыш по производительности. До реальных тестов производительности еще месяц-полтора, но нет причин сомневаться, что по мощности новый чип Qualcomm будет вне конкуренции в лагере Android. Но все же уже сейчас хочется знать на что способен Snapdragon 888. Для затравки чипмейкер предоставил изданию Androidauthority результаты собственных тестов в различных тестах.

Прогоняли эталонный чип на прототипе, который обладал 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, постоянной 512 Гб, дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением 2340х1080 точек. Напомним, что Snapdragon 888 создан по 5-нанометровой технологии, обладает тремя кластерами ядер по схеме 1хCortex-X1 с частотой 2,84 ГГц, 3хCortex-A78 с частотой 2,42 ГГц и 4хCortex-A55 с пиковой частотой 1,8 ГГц.

По итогам забега в AnTuTu чип набрал 735 439 «попугаев», а в Geekbench в одноядерном тесте он выдал 1135 баллов и в многоядерном – 3794. Больше результатов в синтетических тестах вы найдете в таблице ниже.

Итоги тестов дают понимание, что прирост производительности Snapdragon 888 на фоне Snapdragon 865 составил 25%. С оглядкой на итоги прогонки процессора в GFX Bench можно говорить о том, что заявленное увеличение графической производительности на 35% имеют под собой все основания. Но обойти Apple A14 Bionic новой платформе от Qualcomm все же не удалось. По предварительным данным «яблочный» чип всего на 7% производительнее в многоядерном тесте. Но ему нет равных по части мощности одного ядра — отрыв от Snapdragon 888 внушительные 41%.

Читать также: Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 5G — мощный чип для лучших флагманов 2021 года﻿

Ждем появления первых смартфонов на Snapdragon 888 в первом квартале следующего года, чтобы погонять их и проверить на предмет производительности. Но в этой истории с приростом мощности расстраивает одно — чип дорогой и рост стоимости флагманов неизбежен.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: androidauthority