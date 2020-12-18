Утекли цены на новые Samsung Galaxy S21, а также Galaxy S21+ засветился в первом обзоре

302

Стало известно, сколько будут просить за Samsung Galaxy S21 в Европе

Презентация новой флагманской линейки Samsung Galaxy S21 состоится 14 января, если инсайдеры знают, о чем говорят. О самих смартфонах уже многое известно: флагманы уже не раз появлялись на рендерах, характеристики тоже рассекречены, а сегодня еще стали известны и цены на новинки в Европе. Попутно отличился и инсайдер Роланд Квандт, сливший в сеть много изображений Galaxy S21 и Galaxy S21+.

Читать также: Так должен выглядеть Samsung Galaxy A72﻿

Издание Galaxy Club сообщает, что за Galaxy S21 с флеш-накопителем на 128 Гб запросят 879 евро и это на 120 евро меньше, чем на старте продаж просили за Galaxy S20. Интересно, что компания могла найти возможным не повышать ценник и на Galaxy S21+ с флеш-памятью на 128 Гб, а напротив, уменьшила его на фоне стоимости Galaxy S20+. Если преемник стоил 1099 евро, то Plus-версия нового поколения флагманов обойдется в 1079 евро. А вот в случае с Galaxy S21 Ultra рассчитывать на экономию не приходится — 1399 евро. Но это только слухи и, как всегда, ценники на смартфоны будут отличаться в разных странах.

Кстати, Galaxy S21+ уже успел засветиться на видео. Одному из блогеров удалось раздобыть флагман до его выхода, и он снял видео, где показал его экстерьер, продемонстрировал работу сканера отпечатков пальцев и как смартфон ведет себя в играх. Заодно и можно сделать первые выводы о качество фото и видео на камеру смартфона. Но держите в голове, что это, скорее всего, предрелизная версия с «сырым» софтом.

Читать также: Новый неплохой бюджетник от Samsung Galaxy A32 стал еще ближе к выходу﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источники: galaxyclub, winfuture