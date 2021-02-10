В 2010 году iPhone был компактным, но Стив Джобс хотел малыша Nano

189

Apple раздумывала над iPhone nano, когда iPhone предлагал 3,5-дюймовый экран

Сейчас в США идет судебный процесс Epic Games против Apple, в ходе рассмотрения которого всплыли ряд любопытных деталей. Огласке придали даже электронное письмо Стива Джобса, датированное 2010 годом. Любопытно оно тем, что из его содержания стало известно, что уже тогда основатель Apple всерьез подумывал о необходимости создания бюджетного iPhone, которому даже название придумали — iPhone nano.

Читать также: «Обманутый» Apple шпион обиделся﻿

Почти год с осени 2010 года по осень 2011 года велись консультации и обсуждения на тему выпуска бюджетного айфона и даже было несколько вариантов того, какой будет новинка. Интересно, что она могла стать упрощенным вариантом iPhone 4, который отличался наличием 3,5-дюймового дисплея, а прозвище nano подразумевает, что это мог быть компактный вариант смартфона. В наши дни засилья лопат желание компании выпустить аппарат, который мог быть меньше iPhone 4 звучит как минимум странно.

К сожалению, содержание писем Стива Джобса так и не раскрывает причин, почему было решено отказаться от выпуска iPhone nano. Нам остается только догадываться о том, стала бы новинка успешной на фоне все возрастающего тренда на увеличение диагоналей экранов.

Возможно, аналитики оказались дальнозоркими и предвидели рост популярности лопатофонов, а маркетологи не нашли веских аргументов объяснить выпуск компактного iPhone на тот момент. Не исключено, что они смекнули, что iPhone nano не принесет большого дохода компании. Время показало, что они оказались правы.

Читать также: Apple может перейти на использование USB Type-C, но по принуждению ﻿

Но от самой идеи бюджетного и небольшого iPhone компания все же не отказалась. В пользу этого говорит выход в 2016 году компактного iPhone SE, который к тому же предлагал более доступную цену.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: androidauthority