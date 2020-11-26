В Android 12 обновления должны будут устанавливаться гораздо быстрее

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Google работает над тем, чтобы убыстрить установку обновлений в Android 12.

Выход Android 10 привнес множество улучшений безопасности и приватности, а также общее улучшение стабильности работы. Также в этой итерации ПО от Google представили новую программу под названием Project Mainline – идейное продолжение Project Treble, благодаря которому обновления Android должны были приходить быстрее и устанавливаться проще.

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Project Mainline также должен был улучшить доступ к обновлениям Android, но развивается он не так быстро, как хотелось. Зато теперь мы знаем, что уже в 12 версии Зеленого робота Project Mainline должен будет заработать на полную. Участник форума XDA, в очередной раз разбирая код Android, заметил, что Google превращает Android Runtime (он же ART) в модуль Project Mainline, позволяющий устанавливать обновления ключевых компонентов системы прямо через Play Маркет.

Простыми словами Google захотела упросить работу над имеющимися в системе ошибками – вместо долгой работы над целой прошивкой, программисты смогут исправлять мелкие косяки прямо при работе ОС. Больше не придется долго ждать для появления того самого «фикса» какой-то мелкой ошибки – все исправления должны будут идти прямо из Google.

К сожалению, не обошлось здесь и без ложки дегтя. «Переезд» на новый принцип обновления в теории может оказать ощутимое влияние на работу вашего устройства, причем не в лучшую сторону.

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Например, если Google переведут абсолютно все Android-устройства на обязательное использование Project Mainline, то производителям устройств придется отказаться от некоторых фишек своих прошивок – они просто не смогут работать стабильно при наличии новой архитектуры Android. Так или иначе, Google будет думать, как сделать лучше для всех, прежде чем так сильно менять код Android 12.

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Источник: XDA



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