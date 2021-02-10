В Google Pixel 6 должны предложить что-то получше, чем Sony IMX363

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Камера Google Pixel 6 может получить датчик от Samsung

Google готовит к выходу свой очередной эталонный Android-смартфон и им станет Pixel 6. В сети уже появлялась информация, что в этот раз компания может пойти на нестандартный ход, который способен наложить отпечаток даже на всю индустрию. Речь идет о том, что Google Pixel 6 может получить фирменный чип, созданный усилиями самого поискового гиганта и Samsung. По крайней мере, инсайдеры нас уверяют, что в качестве партнера выбран именно южнокорейский гигант.

Но на этом все новшества не закончатся. Учитывая то, что Pixel-фоны — это смартфоны про камеры и это магнит, притягивающий пользователей, наибольший интерес представляют именно те преобразования, которые ждут камеру Pixel 6 и какой путь на этот раз выберет компания. Тот же Pixel 5, получил «всего» два датчика изображения на тыльной стороне, где в качестве основного выступает Sony IMX363 разрешением 12,2 Мп со светосилой f/1.7. Удивительное постоянство и консерватизм, ведь во всех смартфонах, которые компания выпускает с 2018 года стоит этот же модуль основной камеры.

Google в числе тех, кто считает, что «железо» не самое главное, куда важнее оптимизация софта и грамотная работа программной составляющей. И действительно, в былые времена Pixel вырывались вперед за счет алгоритмов, но, увы, выше головы не прыгнешь, конкуренты начали использовать заметно более качественные датчики.

Есть предпосылки, что в 2021 году наконец-то произойдет перелом и Google похоронит для себя Sony IMX363. Так, главный редактор XDA Developers Мишаал Рахман сообщил, что Google добавила в GCam поддержку датчиков с пиксельной структурой GBRG Bayer и алгоритмы Super Res Zoom. Как правило, технология GBRG Bayer активно используется Samsung в построении своих датчиков изображения ISOCELL.

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И именно этот факт натолкнул его на предположение, что Google Pixel 6 должны укомплектовать сенсором от Samsung в качестве основного или телеобъектива в тыльной камере. Какой прок предлагать поддержку датчиков GBRG без перспективы работы с ними? Остается только загадкой на какой именно сенсор сделают ставку в Pixel 6, портфолио датчиков у Samsung обширное.

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Источник: twitter