В iPhone 13 (12s) предложат прирост постоянной памяти

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iPhone 13 (12s) получит модификацию с 1 ТБ встроенной памяти

Apple может в этом году сделать то, что ранее провернула Samsung, но в итоге отказалась от этой практики впоследствии. Речь идет о том, что будущий iPhone 13 (12s) в своей топовой модификации предложит 1 ТБ постоянной памяти. Информацией об этом поделился ресурс 9to5mac со ссылкой на аналитиков Wedbush Securities.

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Эту информацию им удалось выудить из источников в цепочке поставок и, скорее всего, максимальный объем постоянной памяти получат старшие модели серии iPhone 13 (12S) Pro или iPhone 13 (12s) Pro Max. Такой объем флеш-накопителя станет рекордным за всю историю iPhone. А вот iPad Pro с 1 ТБ памяти у Apple есть.

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Но вот насколько выпуск такой модификации оправданный, большой вопрос. Опыт Samsung, которая два года назад выпустила старшую модификацию Galaxy S10+ с 1 ТБ постоянной памяти, показал, что смартфон в таком исполнении памяти мало востребован. В мире не так много пользователей, которые хранят огромный массив контента на своем смартфоне. Для многих и 128 Гб за глаза хватает. Поэтому в последних двух поколениях Galaxy S компания отказалась от выпуска модификации с рекордным объемом флеш-памяти.

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Ходят слухи, что серия iPhone 13 (12s) получит дисплеи с частотой обновления 120 Гц, «монобровь» станет меньше и внутри установят новый чип Apple A15 Bionic.

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Источник: 9to5mac