В Nova Launcher добавили новые анимации и другие фишки

2776

В одном из самых известных лончеров, Nova Launcher, немного обновили анимации и добавили другие фичи в последней бета-версии приложения.

После покупки нового смартфона многие пользователи довольны всем, кроме основного – внешнего вида прошивки: дизайна основного экрана, иконок, анимаций. Если вы пользуетесь смартфоном на Android, то самый простой способ изменить это положение – установка приложения, меняющего внешний вид вашей прошивки. Такие приложения называются лончеры.

Пожалуй, самым известным лончером можно назвать Nova Launcher. Приложение известно своей простотой и в то же время широкими возможностями кастомизации. Также Nova Launcher очень хорошо поддерживается своими разработчиками – это показало последняя бета-версия приложения, в котором обновились анимации, а также добавились новые функции.

﻿Читать также: ﻿

Новая версия Nova Launcher основана на Launcher3, взятом из открытой прошивки AOSP, что значит, что помимо переписанного кода, в ней есть обновленные визуальные эффекты и анимация. В то время как основное внимание в выпуске уделяется обновлению основного кода, разработчики добавили также свои функции, в том числе новые настройки иконок и изменения пользовательского интерфейса.

Читать также: Nova Launcher - обновление 6.0﻿

Бета-версию вы можете скачать прямо сейчас либо в виде apk-файла на специальных форумах, либо же найти Nova Launcher в Google Play Маркет и зарегистрироваться для участия в бета-тестировании приложения. Не стоит забывать, что перед нами «бетка», так что багов не избежать. Но любой тестировщик и так должен был к этому готов.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Caschys Blog



https://andro-news.com/news/s-1-yanvarya-milliony-smartfonov-ne-smogut-polzovatsya-whatsapp.html С 1 января миллионы смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp(в Адм. панель)