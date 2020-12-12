Samsung придумали чехол для нового Galaxy S21, в котором можно будет прятать стилус S Pen

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Samsung придумали, как с комфортом использовать стилус S Pen на новом Galaxy S21.

Про новый Samsung Galaxy S21 мы знаем уже все, и одним из самых часто встречаемых слухов является информация о том, что смартфон предложит поддержку S Pen. Причем поддержка будет не абы какая, а максимально похожая на то, что реализована в возможно почившей линейке Galaxy Note.

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Остается только одна проблема – удобство переноски стилуса: судя по рендерам, в Galaxy S21 не будет привычного отверстия для хранения S Pen. Но, похоже, и этот вопрос решила компания. По данным издания WinFuture, Samsung планирует выпустить специальные чехлы, в которых можно будет хранить стилус. По слухам, Samsung предложит как минимум два специальных чехла с названиями Samsung Silicone Cover и Samsung Clear View Cover.

Если это правда, то такие чехлы станут обязательной покупкой для всех, кто активно использовал и собирается использовать S Pen.

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Также разработка «защиты» новых устройств с такими «возможностями» снова намекает, что слухи о закрытии линейки Note возникли не просто так. Но для фанатов больших и дорогих Samsung переживать не стоит – новый Galaxy S21 Ultra должен заменить старый добрый Galaxy Note не только размерами, но и функциональностью. А о том, оправдает ли ожидания новая линейка, мы узнаем уже 14 января.

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Источник: WinFuture



https://andro-news.com/news/samsung-rabotaet-nad-novoy-lineykoy-byudzhetnyh-planshetov.html Samsung работает над новой линейкой бюджетных планшетов(в Адм. панель)