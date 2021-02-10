В серии iQOO Neo появятся две интересные новинки

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Чипы от Qualcomm, быстрая зарядка и камера на 48 Мп

Суббренд Vivo — iQOO достаточно активно развивается и готовится получить статус независимого в начале следующего года. По крайней мере, на таком развитии событий настаивают инсайдеры, которые уверяют, что в начале 2022 года будет объявлено, что «кровинушка» отправляется в самостоятельное плавание. Параллельно компания работает над новыми смартфонами и скоро в серия iQOO Neo пополнится парой новинок.

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О появлении двух смартфонов рассказал известный сетевой информатор Digital Chat Station. Предположительно именоваться они могут iQOO Neo5s и iQOO Neo6 SE. Первый из названых смартфонов должен предложить 120-герцовую OLED-панель, флагманскую платформу Snapdragon 888, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой и многомодульную тыльную камеру с главным датчиком на 48-мегапикселей.

По тем слухам, которые ранее появлялись в сети iQOO Neo5s должен предложить дисплей диагональю 6,56 дюйма, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, фронтальную камеру на 16-мегапикселей и 48 Мп датчик Sony IMX598 с оптическим стабом.

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В качестве аппаратной платформы iQOO Neo6 SE должен предложить Snapdragon 778G и Snapdragon 778G+. Есть шанс, что получит технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

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Источник: gizmochina