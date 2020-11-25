В сеть слили фото Xiaomi Mi 11 Pro

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Появилось первое фото с дисплеем Xiaomi Mi 11 Pro

Не секрет, что готовится к выходу Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro. Каждый год китайская компания старается представить свои титульные флагманы практически в одно время с анонсом премиальных устройств Galaxy S от Samsung. Вот и в следующем году Xiaomi может выкатить новинки в одно время с продуктами южнокорейского гиганта — в январе.

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По мере приближения премьеры, в сети будет появляться все больше утечек и слухов, которые касаются нового поколения флагманов Xiaomi. Пока, информацию о Xiaomi Mi 11 приходится вылавливать по крупицам. И вот сегодня в сеть выложили фото, на котором якобы позирует Xiaomi Mi 11 Pro.

Если снимок достоверный, то «прошка» своим фасадом повторит дизайн предшественника. Она должна предложить изогнутый дисплей с тонкими рамками по периметру. Фото подтверждает ранние слухи, что флагманы не получат подкэранную камеру, а компания вновь врежет фронталку в круглое отверстие в верхнем левом углу экрана.

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Ходят слухи, что Xiaomi Mi 11 Pro оснастят OLED‑дисплеем разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц и технологией MEMC, аппаратной платформой Snapdragon 875, многомодульной тыльной камерой с главным датчиком на 108-мегапикселей и дополнять его будет ширик на 48-мегапикселей. Мощность быстрой зарядки должны довести до 120 Гц, а беспроводной — 80 Вт.

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Источник: Slashleaks