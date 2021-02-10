В сеть слили характеристики iQOO 8

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Дисплей с высоким разрешением, много памяти и Android 11

Есть все основания полагать, что 4 августа iQOO представит свой флагманский смартфон. Им может стать iQOO 8, который первым получит топовую платформу Snapdragon 888+. В числе фишек новинки также называют быструю зарядку мощностью 160 Вт.

Сегодня известный сетевой информатор Digital Chat Station дополнил картину того, каким будет iQOO 8. Он выложил в сеть ключевые характеристики смартфона. Так, по его сведениям, новинка предложит дисплей разрешением QuadHD+ (3200х1440 точек), 12 Гб оперативной памяти, которую можно будет расширить и получить дополнительные 4 Гб виртуальной памяти.

Емкость флеш-накопителя составит 256 Гб и руководить работой iQOO 8 будет операционная система Android 11 с фирменной оболочкой OriginOS. Это все, о чем он поведал. Можно лишь предположить, что дисплей тут будет AMOLED и он получит повышенную герцовку. Емкость аккумулятора должна составить не менее 4000 мАч и, возможно, предложат технологию беспроводной зарядки. Основная камера будет многомодульной и ожидаем, что среди датчиков найдется место перископическому.

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Источник: sparrowsnews