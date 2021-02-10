Семейное фото: Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra

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Старшая модель смотрится инородно на фоне собратьев

Фанаты технологий не только слышали, но уже успели и увидеть то, какими будут смартфоны флагманской линейки Galaxy S22. Максимум внимания инсайдеры уделили Galaxy S22 Ultra, который будет выделяться на фоне своих собратьев не только технической составляющей, но и внешним обликом. Сегодня в сеть выложили «семейное» фото защитных стекол для всех моделей серии Galaxy S22, позволяющее оценить размеры всех новинок в сравнении друг с другом.

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Поделился снимком известный сетевой информатор Ice Universe, который имеет репутацию надежного источника, ему можно доверять. Не сложно заметить, что Galaxy S22 и Galaxy S22+ будут выполнены в одном чуть более «сглаженном» дизайне, где Plus-версия чуть укрупненный вариант базового Galaxy S22. А вот Galaxy S22 Ultra отличается от своих собратьев не только более крупными габаритами, но и дизайном.

В облике уберфлагмана линейки явно прослеживается преемственность с флагманами серии Galaxy Note. Новинка получит более угловатый корпус и, судя по размеру рамок, дисплей тут не будет радикально загнут по бокам. А еще стоит обратить внимание, что все три новинки серии Galaxy S22 получили симметричные рамки и подбородка практически нет.

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Источник: twitter