Теперь мы знаем о Google Pixel 5 все – в Сеть утекли характеристики «флагмана» от Google

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Интриги в отношении Google Pixel 5 не осталось от слова «совсем».





Google предоставляют нам чуть ли лучшее ПО, но когда речь заходит про аппаратную составляющую, то появляются вопросы. Вроде все на месте, но то корпус пластиковый за немаленький бюджет, то железо слабовато, то дисплей некачественный. Но магия смартфонов от Google в том, что за ними все равно очень интересно следить.

Новые смартфоны Pixel 5 и 5G-версия Pixel 4a будут выпущены совсем скоро, и интриги уже почти нет. Вчера мы увидели качественные рендеры Pixel 5, а сегодня мы получили больше информации о Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Если точнее, полные характеристики.

В старшую версию Pixel 5 производитель установит 6-дюймовый дисплей, а Pixel 4a 5G, внезапно, будет чуть больше – 6,2 дюймов. По слухам, Pixel 5 будет очень похож по размеру с Pixel 4a – рамки у старшей версии будут уже.





Главой особенностью Pixel 5 станет поддержка частоты обновления 90Гц. Кстати, технология исполнения дисплея – OLED. Предложит ли высокую «герцовку» 4a 5G пока неизвестно.

Оба смартфона будут работать на базе чипа Qualcomm Snapdragon 765G, а также иметь 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, но эта информация актуальна для Pixel 5.

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Pixel 5 будет оснащен двойным блоком основной камеры: главный модуль и «сверхширокоугольник». Емкость батареи Pixel 5 будет значительно больше, чем у Pixel 4, так что прошлые слухам, что нас ждет 3080 мАч, точно верить не стоит. Pixel 5 также будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, а также сможет подзаряжать другие устройства с возможностью беспроводной зарядки со скоростью 5 Вт.

Google подтвердил, что Pixel 4a 5G будет оцениваться в $499, а цена Pixel 5 все еще остается загадкой.





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Источник: XDA