В сети появились фото и подробности о будущих смартфонах Xiaomi

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Xiaomi готовит обновление серии CC, а также 5G‑смартфон в рамках серии Poco M/C или Redmi 10

Летом 2019 года Xiaomi выпустила молодежную серию смартфонов СС, которая получила четыре модели, а две из них трансформировались для глобального рынка в Xiaomi Mi A3 и Xiaomi Mi A3 Lite. С тех пор линейка не пополнялась новинками и многие посчитали, что выпуск СС-серии был разовой акцией. Известный поставщик утечек Digital Chat Station заявил о том, что не стоит хоронить линейку.

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В одном из сертификационных ведомств в Китае он обнаружил модель M2101K9C, которая получит поддержку 5G-сетей. Предполагается, что новинка как раз и может стать продолжением линейки CC, будет тонким и легким смартфоном на базе производительного чипа. Но это будет не игровой процессор. Когда стоит ждать новинку и как ее будут именовать, сведения не приводятся.

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Одновременно с этой информацией появились сведения о том, что компания готовит смартфон с индексом К19, который вольется в портфолио брендов Redmi и Pro. В частности, он может стать частью семейства Redmi 10 или Poco M/С. Ему приписывают чип от MediaTek, IPS-дисплей и тройную камеру с ключевым датчиком на 48 Мп, а также будет модуль для макросъемки и анализа глубины. Слили в сеть даже фото, на которых предположительно изображена модель K19 и визуально она напоминает Redmi Note 10, анонс ждем 4 марта.

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Источники: mydrivers, xiaomiui