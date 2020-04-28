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Смарт-часы Realme Watch: изображения и характеристики

28.04.2020 1288 1

Амбиций Realme не занимать, поэтому не удивительно, что она намерена расширять портфолио своих устройств. Помимо смартфонов, компания уже успела отметиться анонсом фитнес-трекера Realme Band, а также выпустила свои беспроводные наушники. В планах релиз смарт-телевизора и умных часов.

 

Смарт-часы Realme Watch: изображения и характеристики – фото 1

 

Благодаря изданию XDA Developers мы можем увидеть Realme Watch и узнать больше о них. Ожидается, что этот гаджет будет про здоровье и фитнес с поддержкой 15 различных видов тренировок. Они будут собирать информацию о пользователе, включая отслеживание показателей пульса. Носимый гаджет сможет считать шаги и пройденное расстояние, оповещать о погоде и мониторить фазы сна.

 

Смарт-часы Realme Watch: изображения и характеристики – фото 2

 

У Realme Watch будет прямоугольный дисплей диагональю 1,4 дюйма и разрешением 320х320 пикселей. Сам корпус получит герметичное исполнение по стандарту IP68. Предложат адаптер Bluetooth 5.0 и датчик измерения уровня кислорода в крови, а вот GPS-преемника не будет.

 

В плане автономности, это будет достаточно выносливый гаджет с 7 днями автономной работы при постоянном отслеживании сердечного ритма. Отвечать за продолжительное время работы будет аккумулятор емкостью 160 мАч. Интересно, что часы Realme Watch должны работать под управлением проприетарной операционной системы. Они будут поставляться с 5 предустановленными циферблатами, и пользователь сможет сам установить новые.

О времени анонса Realme Watch ничего не сообщается.

 

Источник: xda-developers

Realme Watch
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Mike_Weaver
Шляпа
28.04.2020 19:27
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Смарт-часы Realme Watch: изображения и характеристики