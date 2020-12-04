В сети появилось «живое» фото Motorola Nio

394

Motorola Nio предложит двойную селфи-камеру и экран с тонкими рамками

На прошлой неделе стало известно, что Motorola готовит флагман с кодовым именем Nio, который получит платформу от Qualcomm и речь идет о процессоре Snapdragon 865. Предположительно, новинка выйдет в рамках серии G и это будет первый аппарат этой линейки, который предложит железо флагманского уровня. Несмотря на выход Snapdragon 888 5G, прошлогодний Snapdragon 865 все еще не утратил актуальности и его производительности хватит на пару лет точно.

Читать также: В Сети появилась информации о новой версии Motorola Moto G9 Plus – выход не за горами

Сегодня в сеть слили изображение лицевой панели смартфона Motorola Nio, которое показывает, что новинка получит вытянутый дисплей с тонкими отступами и селфи-камеру с двумя датчиками изображения, расположенными отдельно. Подбородок не самый тонкий, но уже радует то, что компания отказалась от начертания своего логотипа на нижнем отступе.

По слухам, Motorola Nio предложит 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 256 Гб, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч и операционную систему Android 11 «из коробки». Предлагается, что лицевая панель станет пристанищем для 6,7-дюймового 90-герцового (возможно 105 Гц) дисплея разрешением FullHD+. Селфи-камера получит сенсор 16 Мп + 8 Мп и на тыльной стороне установят набор датчиков 64 Мп + 16 Мп + 2 Мп. Анонс Motorola Nio должен состояться в самом начале 2021 года.

Читать также: Частоту обновления дисплея Motorola Nio могут повысить до нетипичного показателя

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gsmarena