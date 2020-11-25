Частоту обновления дисплея Motorola Nio могут повысить до нетипичного показателя

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Motorola Nio может предложить 105-Гц экран

Новая мода у смартфоностроителей — экраны с частотой обновления выше 60 Гц. Уже стало не комильфо для флагмана 2020 года предлагать дисплей без повышенной герцовки. Более того матрицы с частотой обновления 90 Гц и 120 Гц стали появляться и в недорогих устройствах. Мода на экраны с повышенной герцовкой доберется и до Motorola.

Motorola Edge

Вчера в сети появилась новость, что компания готовит к выходу флагман Motorola Nio, анонс которого может состояться до конца нынешнего года или его покажут уже в начале 2021 года. Изначально слухи указывали на то, что частоту обновления дисплея смартфона доведут до 90 Гц. Но сегодня главный редактор ресурса XDA Developers заявил о том, что экран Motorola Nio может предложить панель с частотой обновления 105 Гц. Правда, есть вероятность того, что до такой частоты экран «разогнали» только во время тестов, тогда как заявленный показатель будет 90 Гц.

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Ожидается, что Motorola Nio будет устройством на базе Snapdragon 865, предложит 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб. Фронталка получит два датчика на 16 Мп + 8 Мп и на тыльной стороне установят три модуля 64 Мп + 16 Мп +2 Мп. За питание будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч и предложат Android 11 «из коробки».

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Источник: xda developers