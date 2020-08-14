Где купить дешевле?

В Сети появился новый тизер iQOO 5

14.08.2020 656 0

Китайский бренд iQOO, принадлежащий гиганту Vivo, готовится к выходу своего нового флагмана iQOO 5. 

 

В Сети появился новый тизер iQOO 5 – фото 1

 

Для разогрева интереса компания выложила новый рекламный постер. Тизер iQOO 5 был выложен в официальном Твиттер-аккаунте iQOO India. ﻿Сам смартфон будет представлен 17 августа. Флагманское устройство будет отличаться не топовыми характеристиками, а исключительным соединением всех хайповых наработок китайских компаний: дисплей с быстрой скоростью обновления изображения, мегамощная зарядка и крутой, по словам производителя, звук.

  

Интересно, что новый смартфон выйдет на рынке Индии, что может означать, что, в отличие от недавно представленного уберфлагмана Xiaomi Mi 10 Ultra, нас могут ждать глобальные продажи.

 

В Сети появился новый тизер iQOO 5 – фото 2

 

Напомним, что iQOO 5 будет иметь изогнутый дисплей с отверстием для фронталки в левом верхнем углу экрана. Дисплей порадует частотой обновления изображения 120 Гц. Сердцем смартфона будет выступать флагманский чип Snapdragon 865, помогать ему будут оперативная память типа LPDDR5 и накопитель UFS 3.1.

 

По слухам,  iQOO 5 будет оснащен блоком основной камеры, состоящей из трех датчиков. Особенно компания гордится перископическим объективом, дающим возможность использовать 5-кратный оптический и 60-кратный цифровой зум. Остальные два датчика неизвестны, но, скорее всего, нас ждут привычный основной сенсор и «сверхширокоугольник».

  

На данный момент iQOO смогла выйти за пределы Китая только благодаря выходу iQOO 3 – он вышел на территории Индии ранее в этом году. Компания анонсировала несколько устройств среднего класса в Китае, таких как iQOO Z1x 5G и iQOO U1. Осталось дождаться презентации iQOO 5, чтобы узнать, отправится ли новинка по миру.

 

В Сети появился новый тизер iQOO 5 – фото 3

 

Читать также: Новый смартфон iQOO 5 должен появиться до конца этого месяца﻿﻿﻿﻿


Читать также: Показали дизайн iQOO 5﻿﻿

 

Источник: Twitter

 

 

iQOO 5 iQOO
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 14.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
В Сети появился новый тизер iQOO 5