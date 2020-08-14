В Сети появился новый тизер iQOO 5

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Китайский бренд iQOO, принадлежащий гиганту Vivo, готовится к выходу своего нового флагмана iQOO 5.





Для разогрева интереса компания выложила новый рекламный постер. Тизер iQOO 5 был выложен в официальном Твиттер-аккаунте iQOO India. ﻿Сам смартфон будет представлен 17 августа. Флагманское устройство будет отличаться не топовыми характеристиками, а исключительным соединением всех хайповых наработок китайских компаний: дисплей с быстрой скоростью обновления изображения, мегамощная зарядка и крутой, по словам производителя, звук.

Интересно, что новый смартфон выйдет на рынке Индии, что может означать, что, в отличие от недавно представленного уберфлагмана Xiaomi Mi 10 Ultra, нас могут ждать глобальные продажи.





Напомним, что iQOO 5 будет иметь изогнутый дисплей с отверстием для фронталки в левом верхнем углу экрана. Дисплей порадует частотой обновления изображения 120 Гц. Сердцем смартфона будет выступать флагманский чип Snapdragon 865, помогать ему будут оперативная память типа LPDDR5 и накопитель UFS 3.1.

По слухам, iQOO 5 будет оснащен блоком основной камеры, состоящей из трех датчиков. Особенно компания гордится перископическим объективом, дающим возможность использовать 5-кратный оптический и 60-кратный цифровой зум. Остальные два датчика неизвестны, но, скорее всего, нас ждут привычный основной сенсор и «сверхширокоугольник».

На данный момент iQOO смогла выйти за пределы Китая только благодаря выходу iQOO 3 – он вышел на территории Индии ранее в этом году. Компания анонсировала несколько устройств среднего класса в Китае, таких как iQOO Z1x 5G и iQOO U1. Осталось дождаться презентации iQOO 5, чтобы узнать, отправится ли новинка по миру.

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Источник: Twitter