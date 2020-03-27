Смарт-часы Huawei Watch GT2e: это как фитнес-трекер, только круче

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Вчера помимо линейки Huawei P40 компания представила смарт-часы Watch GT2e. По своей сути это не новая модель, а лишь одна из версий GT2, которая предлагает чуть другой дизайн и цветовое исполнение, а также ее аудитория молодежь. Huawei Watch GT2e лишен магазина приложений, приходится довольствоваться только теми возможностями, которые доступны изначально.

В Huawei Watch GT2e упор сделан на спортивные возможности и долгое время работы, а еще визуально это настоящие смарт-часы. Гаджет получил 1,39-дюймовый AMOLED‑дисплей разрешением 454х454 пикселей, диаметр циферблата 46 м. На выбор четыре цвета: черный, зеленый, белый и красный.

Корпус изготовлен из стали 316L и защищен от воды, что позволяет выдерживать ему давление до 5 атм или с ним можно погружаться на глубину до 50 метров. Динамика и микрофона нет, но есть вибрация. Базируются смарт-часы на фирменном чипе Kirin A1, обладают 4 Гб встроенной памяти, 16 МБ оперативной, адаптером Bluetooth 5.1 и двухдиапазонным GPS.

Питает Huawei Watch GT2e аккумулятор емкостью 455 мАч, который обеспечит до 2-х недель работы в обычном режиме и в режиме GPS — до 30 часов. Часы предлагают 15 видов тренировок, включая 8 на открытом воздухе и 7 в помещении. Заявлено, что часы мониторят около 190 параметров и есть рекомендации, как улучшить показатели. С гаджетом можно слушать музыку через Bluetooth-наушники, измерять пульс и вставать в нужное время благодаря будильнику.

В продажу смарт-часы поступят 20 апреля по цене 200 евро.

Источник: phonearena