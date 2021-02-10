В сети засветился постер серии Samsung Galaxy S22 и сроки старта продаж

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Старт продаж отложили и возращение бронзового цвета

Samsung готовит презентацию тройки флагманских смартфонов: Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra. Все идет к тому, что на презентации корейцы лишь подтвердят ту информацию, которую сольют в сеть инсайдеры и внесут ясность по части ценообразования. Шанс того, что будет какой-то сюрприз в характеристиках и дизайне новинок серии Galaxy S22, мизерный.

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Последняя утечка исходит от ресурса LetsGoDigital, который выложил в сеть постер с изображениями Galaxy S22 Ultra и Galaxy S22 или Galaxy S22+. Источник утверждает, что это официальный рендер и очень похоже, что так и есть. Внешний облик новинок в целом соответствует тем изображениям этих моделей, которые ранее публиковались в сети.

Еще один интересный момент пресс-изображения — цвет Galaxy S22 Ultra. Иностранные источники именуют его как Burgundy Red или его можно назвать бронзовым. Также постер подтверждает, что Ultra-версия получит поддержку стилуса, который будет выполнен в цвет корпуса смартфона и предложат специальный отсек для его хранения.

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А еще своим прогнозом отметился Джон Проссер, который дал свой прогноз о времени выхода серии Galaxy S22. Он утверждает, что из-за проблем в цепочке поставок, прием предзаказов стартует 9 февраля 2022 года, а продажи — 25 февраля 2022 года.

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Источники: mydrivers, letsgodigital