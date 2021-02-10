Появились подробности о Samsung Galaxy F42

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Без откровений и каких-то изысков

Год назад состоялась премьера серии Galaxy F, а стартовали с Galaxy F41. Смартфон предложит тройную камеру, аккумулятор емкостью 6000 мАч и Super AMOLED-дисплей. По тем временам все выглядело чинно и благородно. Теперь пришло время для обновления, и компания готовится представить Galaxy F42 5G, который дебютирует 29 сентября.

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В сети уже появились изображения смартфона и подробности о некоторых характеристиках. Начнем с того, что в плане автономности новинка должна уступать предшественнику. Galaxy F42 предложит батарейку на 5000 мАч. И это при условии, что частота обновления дисплея теперь составит 90 Гц, а разрешение по-прежнему будет FullHD+.

Еще одно принципиальное отличие от предшественника — чипсет от MediaTek. Galaxy F42 должен получить процессор Dimensity 700. Обещают 6/8 Гб оперативной памяти, 3,5 мм разъем для наушников, USB Type-C порт и операционную систему Android 11 с фирменной надстройкой One UI 3. Основная камера предложит три датчика изображения, где главный разрешением 64-мегапикселя.

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Источник: xataka