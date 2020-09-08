В Spotify должны добавить новые фичи: караоке, групповое прослушивание и многое другое

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Теперь, когда Spotify доступен в наших странах, стоит следить, над чем работают разработчики из Швеции.

После прихода Spotify на наши рынки наблюдать за его развитием стало гораздо интереснее. Причем, в отличие от других стриминг-сервисов, Spotify всегда был известен за то, что он привносит действительно полезные улучшения с каждым обновлением. Вот и теперь нас ждет пачка новых функций, в том числе функция караоке, сеансы группового прослушивания и многое другое.

О новинках Spotify рассказала инсайдер Джейн Вонг в своем Twitter-аккаунте. Одной из самых заметных функций станет режим караоке – приложение будет отображать проверенные тексты, позволит пользователям регулировать громкость вокала в песне в зависимости от того, насколько отчетливо они хотят слышать собственный голос.

Групповые прослушивания позволят пользователям одной Wi-Fi сети подключаться к разным аудиоустройствам от колонок до наушников – так каждый из слушателей выберет наиболее удобное для себя устройство.

Режим «В автомобиле» также может претерпеть большие изменения. Для автомобильного интерфейса появился новый главный экран с увеличенными иконками и переработанной навигационной панелью. При прослушивании трека в режиме «Авто» в настоящее время разрабатывается обновленный дизайн «Играет сейчас» с большими круглыми кнопками внизу для быстрого доступа к голосовому управлению.

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Подкасты на Spotify пока, к сожалению, недоступны для пользователей из наших стран, но остальной мир вскоре увидит улучшенный внешний вид раздела подкастов, появится новый раздел «Ваши эпизоды» в библиотеке, где пользователи могут сохранять прослушанные подкасты.

Наконец, должна появиться новая анимация «лайкания» песен.

Все обновления должны быть введены в ближайшее время.

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Источник: musicbusinessworldwide.com



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