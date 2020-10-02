В WhatsApp для Android добавятся несколько действительно полезных улучшений

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Недавняя проверка кода бета-версии WhatsApp Android показала, что приложение мессенджера порадует парой полезных обновлений.

Мессенджер WhatsApp, несмотря на мегапопулярность, в основном, известен за свою неспешность в развитии. В то время, как его главный конкурент в лице Telegram постоянно обрастает новыми функциями, не теряя свою изначальную легкость и простоту, WhatsApp остается примерно таким же, каким он был и пять лет назад.

Однако в последнее время бета-версия приложения обновляется новыми функциями, вдохновленными другими платформами. На прошлой неделе пользователи заметили, как компания реализовала функцию автоматического удаления старых медиа-материалов. Потом последовали обновленная страница звонков для бизнес-аккаунтов.

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На этой неделе компания добавила опции «выключить звук уведомлений навсегда» и обновила пользовательский интерфейс меню ваших медиа в сборке v2.20.201.10 для Android. Об этом сообщил фанатский сайт WABetaInfo.

Функция выставления «заглушения» уведомлений на неограниченный срок требовалась давно. По причине, известной только WhatsApp, самой длиной продолжительностью «заглушки» на данный момент является 1 год. Но в последней бета-версии компания наконец-то добавила вариант «Навсегда».

Последняя бета-версия WhatsApp также предлагает новый пользовательский интерфейс меню использования хранилища, который теперь покажет гораздо больше информации, чем раньше. В верхней части этой страницы будет находиться удобный график с информацией об использовании. Ниже появилась возможность очистки ненужных файлов. Также теперь показывается список диалогов с отображением их веса.

Выйдет ли эта бета-версия в общий доступ, пока неизвестно.

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Источник: WABetaInfo



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