Facebook добавляет возможность совместимой переписки через Messenger и Instagram

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Американская соцсеть медленно, но верно объединяет Instagram с Messenger.

После покупки Instagram Facebook начал активное изменение некогда «лампового» приложения под свои нужды. Сначала мы начали видеть тонну рекламы, потом добавление Direct-сообщений, «Сториз» и других нововведений. Но, очевидно, что главная задача Facebook – полная интеграция Instagram в «материнскую» соцсеть.

Именно поэтому крупнейшая соцсеть мира ввела возможность обмена сообщениями между Messenger от Facebook и Instagram. Программисты Facebook также начали переделку того самого Direct, привнося некоторые функции Messenger. В настоящее время обновление отправляется пользователям в ограниченном количестве стран.

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Основное изменение заключается в том, что ваши друзья в Facebook, с которыми вы переписываетесь в Messenger, смогут отправлять вам сообщения в Instagram Direct без необходимости установки нового приложения. Тот же принцип работает и в обратную сторону. Вы сможете контролировать, хотите ли вы принимать сообщения от Messenger или нет. По крайней мере, пока что.

От Messenger Instagram возьмет такие функции, как «Совместный просмотр», собственное оформления чата, возможность использования собственных стикеров, пользовательские реакции на смайлики, пересылка сообщения до пяти друзьям или группам, а также анимированные эффекты сообщений. Также должна появиться опция «Исчезнуть» (Vanish), при которой отправленные сообщения могут исчезнуть после того, как получатель увидит их, или когда вы закроете чат.

Одной из основных проблем в объединении мессенджеров является конфиденциальность и безопасность. Facebook подчеркивает, что частные аккаунты будут оставаться приватными с новой функциональностью. Они также заявили, что содержание сообщений как в Messenger, так и в Instagram не используется для таргетированной рекламы.

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Что ж, осталось дождаться появления этих изменений на большем количестве устройств и посмотреть, что Facebook испортят в этот раз.

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Источник: fb.com



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