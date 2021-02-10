В X, ранее известном как Twiter, появятся видеозвонки

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Похоже, скоро у владельцев смартфонов появится еще один способ совершать видеозвонки. Линда Яккарино, CEO социальной сети X (Twitter), подтвердила внедрение видеозвонков на платформе в интервью CNBC .

По словам Яккарино, звонить можно будет без привязки к телефонному номеру. «В скором времени вы сможете совершать звонки в видеочате, не сообщая свой номер телефона никому на платформе».



Информацию главы X подтвердила дизайнер соцсети Андреа Конвей. В своем сообщении она говорит, что только что совершила звонок с помощью X: «Только что позвонила кое-кому в X».

Несмотря на весь негатив, связанный в последнее время с бывшим Twitter, социальная сеть имеет планы развития и внедрения новых функций. Владелец Twitter Илон Маск поделился своими планами по превращению старого Twitter в универсальную программу, где пользователи могли бы подписываться на своих любимых творцов контента, смотреть видео, высказывать свои мысли — в том числе в сообщениях длиной 25 000 символов, отправлять платежи и даже хранить деньги на высокодоходных сберегательных счетах.

Пока неизвестно, когда будут запущены видеозвонки и будут ли они доступны обычным, бесплатным пользователям X.﻿

Источник: TechCrunch