Xiaomi Automobile есть что показать уже в третьем квартале

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Компания намерена продемонстрировать инженерный прототип электрокара

В марте прошлого года стало известно, что Xiaomi выйдет на рынок электромобилей. Об этом объявил глава и основатель компании Лэй Цзюнь. Он лично руководит новым проектом, и он должен стать последним в его карьере на посту генерального директора Xiaomi. Тогда же было объявлено, что свой первый электрокар компания представит в 2024 году.

Похоже, что в стремлении выпустить электромобиль у Xiaomi есть серьезные подвижки и она готова показать промежуточный результат своего труда. Генеральный директор филиала компании в Пекине и Тяньцзине заявил о том, что в создании автомобиля наблюдается «прорыв». Компания намерена продемонстрировать инженерный образец автомобиля в третьем квартале нынешнего года.

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На данный момент компания создала «дочку» Xiaomi Automobile Co. Ltd с уставным фондом $1,57 млрд и ее штат насчитывает более 500 сотрудников. В планах возведение завода по производству электрокаров с годовым объемом выпуска 300 тысяч автомобилей. Поговаривают также, что компания занята поиском стратегических партнеров, которые помогут ей осуществить намеченное и поставить выпуск электрокаров на поток.

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Источник: gizmochina