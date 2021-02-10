Вдогонку за Apple: Samsung увеличивает срок поддержки устройств

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Флагманы и топовые планшеты Samsung будут обновляться дольше

Для целого ряда пользователей iPhone не просто смартфон, а модный и имиджевый атрибут. Символ нарциссизма и достатка. Объективно, стоит он неоправданно много, выглядит архаично и новаций не сыскать. Но в чем Apple преуспевает — маркетинг и поддержка. Обновления iOS компания выпускает стабильно и продолжительное время.

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Одна из проблем Android — фрагментация. Samsung одна из компаний, кто медленнее всех обновляет свои смартфоны. До недавнего времени южнокорейский гигант как и прочие производители имел привычку предлагать для своих устройств два года выхода крупных обновлений и еще год патчей безопасности. Но в последнее время ситуация начала меняться, и компания перешла на четырехлетний цикл обновлений по схеме 3+1, где смартфонам полагается три крупных обновления Android и еще один дополнительный год дан для патчей безопасности.

Невозможность увеличить срок поддержки была продиктована тем, что чипсеты по техническим причинам перестают справляться с обновлениями Android по прошествии 3-х лет. Но Google совместно с тем же чипмейкером Qualcomm работали в направлении того, чтобы расширить поддержку до 4-х лет.

И вот теперь стало известно, что Samsung продлит график обновлений. Четырехлетний срок получения обновлений Android может послужить дополнительным стимулом для приобретения флагманов серии Galaxy S22 и Galaxy Tab S8. Более привлекательными новинки сделает тот факт, что они гарантировано получат 4 крупных обновления Android и один год на них будут приходить патчи безопасности. Другими словами гаджеты обновятся до Android 13, Android 14 и Android 15, и еще год они будут получать заплатки безопасности.

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Новая схема 4+1 будет распространяться не только на флагманы 2022 года выпуска, включая Galaxy S21 FE, на такой график обновлений перейдут и модели линейки Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Произойдут ли какие-то изменения по срокам поддержки бюджетных и среднего класса устройств Samsung, информации нет.

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Источник: sammobile